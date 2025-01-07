155-та Окрема Механізована Бригада "Анна Київська" продовжує виконувати бойові завдання в повному складі. Новостворений підрозділ, який пройшов підготовку на території Франції, наразі здійснює операції на Покровському напрямку, де має свою смугу оборони.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України в коментарі для Інтерфакс-Україна.

У Генштабі також зазначили, що ще до оприлюднення інформації про можливі організаційні проблеми бригади, командування Збройних сил України розпочало перевірку ситуації. Це стосувалося і випадків самовільного залишення військової частини.

“Командування ЗСУ вже вживало заходів для покращення дисципліни та психологічного стану військовослужбовців, що дозволило значно скоротити кількість таких випадків”, – йдеться у повідомленні.

Наразі бригада отримує додаткове забезпечення і підсилена безпілотними підрозділами. У ЗСУ заявили, що продовжують працювати над вдосконаленням матеріально-технічної бази підрозділів та підвищенням морально-психологічного стану військовослужбовців.

Бригада, яка пройшла підготовку у Франції, показує високий рівень боєготовності та ефективності, виконуючи свої завдання на передовій.