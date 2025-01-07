Про це повідомляє Генштаб ЗС України в коментарі для Інтерфакс-Україна.
У Генштабі також зазначили, що ще до оприлюднення інформації про можливі організаційні проблеми бригади, командування Збройних сил України розпочало перевірку ситуації. Це стосувалося і випадків самовільного залишення військової частини.
“Командування ЗСУ вже вживало заходів для покращення дисципліни та психологічного стану військовослужбовців, що дозволило значно скоротити кількість таких випадків”, – йдеться у повідомленні.
Наразі бригада отримує додаткове забезпечення і підсилена безпілотними підрозділами. У ЗСУ заявили, що продовжують працювати над вдосконаленням матеріально-технічної бази підрозділів та підвищенням морально-психологічного стану військовослужбовців.
Бригада, яка пройшла підготовку у Франції, показує високий рівень боєготовності та ефективності, виконуючи свої завдання на передовій.
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