25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Саме цього дня у всьому світі стартувала акція "16 днів проти насильства", в рамках якої проводять просвітницькі заходи, щоб інформувати суспільство про цю гостру проблему, а також підтримати жінок, які постраждали від насильства.

Щорічно до акції приєднуються різні фонди та організації, зокрема і фонд Future for Ukraine, який в рамках проєкту GIDNA надає безоплатну анонімну та кваліфіковану психологічну допомогу жінкам, що постраждали від сексуального насилля, пов’язаного з конфліктом (СНПК).

Про насилля потрібно говорити вголос! Щоб жінка, яка постраждала від нього, відчувала, що вона не одна та, що їй можуть допомогти. З цією метою зірки, мисткині та лідери думок об’єдналися в рамках соціальної ініціативи “Ти Гідна!” У короткому відео вони закликали завжди обирати життя та звертатися по допомогу. Адже кожна жінка, попри страшний досвід насильства і травму, гідна знову відчувати безпеку, гідна кохання та розуміння, гідна бути собою та більше не боятися.

Зірки та лідери думок, серед яких: Alyona Alyona, Олександра Заріцька (солістка гурту KAZKA), Олена Борисова, Юлія Бевзенко, Olimpia Whitemustache, Марина Карпій, Поліна Неня, а також акторки Київського академічного драматичного театру на Подолі (спектакль “Зелені коридори”) — Даша Малахова, Лариса Трояновська, Марія Деменко та Катерина Рубашкіна — обʼєдналися навколо важливої теми та створили відео, яке підтримує жінок та закликає звернутися по кваліфіковану допомогу.

Також вийшла серія просвітницьких етерів, партнерські організації ГО “Ла Страда – Україна”, рух VETERANKA та фонд Future for Ukraine разом із психологами та жінками-військовими говорили про різновиди насильства, чому важливо звертатися по допомогу і де саме жінки можуть її отримати.

Посилання на етери:

Тема обговорення. Чому проблема насильства щодо жінок залишається такою актуальною сьогодні та як сучасні соціальні та економічні умови впливають на цю ситуацію.

Тема обговорення. Які проблеми вирішують спеціалісти організацій та як жінкам звернутися до них по допомогу. Фахівці FFU та руху VETERANKA поділилися головними викликами в роботі та розповіли про важливість своєчасної допомоги для жінок, які постраждали від насильства:

Тема обговорення.Чим відрізняється досвід чоловіків та жінок у війську, які гендерні стереотипи досі існують у військових структурах та як вони заважають жінкам будувати військову кар’єру.

Це розгорнуті діалоги з фахівцями про те, як сучасні соціальні та економічні умови впливають на частоту виникнення випадків насильства, наскільки поширеним є гендерно зумовлене насильство у військових структурах, чим відрізняється досвід чоловіків та жінок у війську та які гендерні стереотипи досі там існують.

Сьогодні насилля — потужна та жорстока зброя, яку окупанти використовують проти українських жінок. Це травма, яка лишається з постраждалими та повністю змінює їхнє життя, підриваючи базове відчуття безпеки та довіри до світу.

Реальний факт: кількість звернень щодо насилля не дорівнює кількості випадків. Їх значно менше, адже з різних причин жінки обирають мовчати та не ділитися своїм досвідом.