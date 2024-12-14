Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що у зв'язку з масованими обстрілами Росією цивільного населення і критичної інфраструктури України відбудеться засідання Ради безпеки ООН.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, заідання Ради Безпеки ООН буде присвячено темі “Підтримання миру та безпеки України”.

Воно скликається для розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, під час масованої атаки 13 грудня Росія випустила по території України 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська. Росіяни били крилатими та балістичними ракетами.