Про це інформує СБУ.
Служба безпеки та Національна поліція затримали 16-річного мешканця Дніпра, який за завданням російських спецслужб готував підпали службових автомобілів Сил оборони.
Юнак потрапив під вплив агресора, шукаючи легкі заробітки в Телеграм-каналах, і отримав пропозицію співпраці від представника рф. Він виконував дорозвідку для підготовки підпалів військових авто.
Фігурант під час розвідувальної вилазки виявив три цілі, які сфотографував для погодження з російським куратором. Після отримання вказівки з РФ, він підпалив військовий позашляховик уночі, використавши легкозаймисту суміш, і зафіксував це на відео для звітності перед агресором.
Окупанти планували використати ці матеріали для інформаційно-психологічних операцій, щоб створити враження наявності антиукраїнського підпілля. Правоохоронці затримали зловмисника на місці події.
Попри юний вік фігуранта, йому загрожує до 8 років тюрми.
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