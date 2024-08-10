У Дніпрі затримали 16-річного юнака, який на замовлення Росії підпалив автомобіль Сил оборони.

Про це інформує СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція затримали 16-річного мешканця Дніпра, який за завданням російських спецслужб готував підпали службових автомобілів Сил оборони.

Юнак потрапив під вплив агресора, шукаючи легкі заробітки в Телеграм-каналах, і отримав пропозицію співпраці від представника рф. Він виконував дорозвідку для підготовки підпалів військових авто.

Фігурант під час розвідувальної вилазки виявив три цілі, які сфотографував для погодження з російським куратором. Після отримання вказівки з РФ, він підпалив військовий позашляховик уночі, використавши легкозаймисту суміш, і зафіксував це на відео для звітності перед агресором.

Окупанти планували використати ці матеріали для інформаційно-психологічних операцій, щоб створити враження наявності антиукраїнського підпілля. Правоохоронці затримали зловмисника на місці події.

Попри юний вік фігуранта, йому загрожує до 8 років тюрми.