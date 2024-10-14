Про це повідомив народний депутат і радник Офісу президента Сергій Лещенко.

Основною темою виступу, ймовірно, стане публічне представлення так званого “Плану перемоги”.

Зеленський неодноразово заявляв, що Україна прагне розробити чіткий план завершення війни, одночасно посилюючи свої можливості на полі бою. За його словами, продовження тиску на Росію може змусити її шукати дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту.

Згодом глава держави почав використовувати термін «План перемоги». Він підкреслював, що утримання українських територій, які наразі контролює Росія, є невід’ємною частиною цього плану. Зеленський також наголошував, що документ сприятиме досягненню надійного миру через реалізацію «формули миру».

Україна планує представити цей план міжнародним партнерам.

«Цей план — про Україну, про наших воїнів. Він складається з небагатьох пунктів, і це добре. Кожен пункт залежить від рішення Байдена», — сказав Зеленський в інтерв’ю з американським журналістом Фарідом Закарією.

Президент також повідомив, що План перемоги включає п’ять ключових пунктів, які стосуються військової та економічної підтримки.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що частиною цього плану є запрошення України до НАТО, як про це повідомляли в ЗМІ.