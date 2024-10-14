Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 53 авіаудари, скинувши 92 КАБи. Крім цього, ворог здійснив понад 3700 обстрілів, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню.

“Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи, Біла Береза, Прудянка, Гоптівка, Малі Проходи, Куп’янськ-Вузловий, Новоосинове, Греківка, Горохуватка, Часів Яр, Краматорськ, Олександропіль, Родинське та Макарівка”, — йдеться у повідомленні.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та ще один інший важливий об’єкт ворога.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку точилися бої поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку сталося 19 боєзіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів неподалік Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів і Торського.

На Краматорському напрямку точилося три боєзіткнення у районах Часового Яру і Ступочок.

На Торецькому напрямку російські загарбники атакували чотири рази неподалік Торецька і Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники України відбили 25 ворожих штурмових дій у районах Сухого Яру, Лисівки, Променя й Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 39 російських атак біля Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку росіяни двічі наступали поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку російські війська тричі безуспішно намагались потіснити українські підрозділи поблизу Роботиного й Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог зазнав поразки, вісім разів атакуючи українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями армія РФ зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів зі своєї території.

Російська авіація завдала 21 удар по Курській області, скинувши при цьому 31 керовану авіабомбу.