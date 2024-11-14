Триває дев’ятсот дев’яносто п’ята доба повномасштабної війни в Україні. Сили оборони минулої доби вступили у 161 бойове зіткнення з військами РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Зазначається, що російські окупанти завдали значних ударів по позиціях українських військ та мирних населених пунктах, випустивши дві ракети та здійснивши понад 100 авіанальотів. Загалом агресор скинув 179 керованих бомб і провів понад 4840 артилерійських обстрілів, зокрема 124 залпи з реактивних систем і 1677 ударів дронами-камікадзе.

Українська авіація продовжує завдавати прицільних ударів по ворогу: вчора було уражено один важливий об’єкт, п’ять районів розташування особового складу та техніки РФ, один пункт управління й дві артилерійські системи.

Найбільш інтенсивні бойові дії фіксуються на таких напрямках:

Харківський напрямок: Російські війська вісім разів вели наступ у районах Вовчанська та Високої Яруги.

Російські війська вісім разів вели наступ у районах Вовчанська та Високої Яруги. Куп’янський напрямок: Ворог здійснив 12 атак на позиції Сил оборони біля Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

Ворог здійснив 12 атак на позиції Сил оборони біля Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого. Лиманський напрямок: Вісім атак РФ були зупинені в районах Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.

Вісім атак РФ були зупинені в районах Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів. Краматорський напрямок: Єдине бойове зіткнення відбулося поблизу Ступочок.

Єдине бойове зіткнення відбулося поблизу Ступочок. Торецький напрямок: Сім наступів ворога відбили захисники в районах Торецька та Неліпівки.

Сім наступів ворога відбили захисники в районах Торецька та Неліпівки. Покровський напрямок: Противник здійснив 40 атак, намагаючись прорватися біля Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки та Пустинки.

Противник здійснив 40 атак, намагаючись прорватися біля Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки та Пустинки. Курахівський напрямок: Окупанти здійснили 45 спроб наступу в районах Бересток, Іллінки, Новоселидівки, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки.

Окупанти здійснили 45 спроб наступу в районах Бересток, Іллінки, Новоселидівки, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Времівський напрямок: Десять атак ворога було відбито в районах Рівнополя, Новополя, Трудового, Костянтинопольського та Макарівки.

Десять атак ворога було відбито в районах Рівнополя, Новополя, Трудового, Костянтинопольського та Макарівки. Оріхівський напрямок: Противник тричі атакував у напрямках Новоданилівки та Новоандріївки.

Противник тричі атакував у напрямках Новоданилівки та Новоандріївки. Придніпровський напрямок: П’ять атак окупантів на позиції українських військ не мали успіху.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках залишається стабільною, ознак формування нових наступальних угруповань не зафіксовано.

Ворог продовжує зберігати військову присутність на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, здійснюючи розвідку та артилерійські обстріли.

На Курському напрямку противник здійснив 28 авіаударів, використовуючи 40 керованих бомб, і провів 13 атак, які українські захисники успішно відбили.

Загальні втрати російських військ за добу становили 1690 осіб, також було знищено 19 танків, 51 бронемашину, 64 артилерійські установки, три реактивні системи залпового вогню, одну установку ППО, 54 дрони оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети та 124 автомобілі.