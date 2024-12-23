Від початку доби зафіксовано 164 боєзіткнення з окупантами. Російські війська активно використовують артилерію та авіацію, включаючи керовані бомби, і здійснюють атаки на ключових ділянках фронту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ключові напрямки бойових дій:

Сумський напрямок: зазнали обстрілів райони Бачівська, Великої Писарівки, Лугівки та Олександрівки.

зазнали обстрілів райони Бачівська, Великої Писарівки, Лугівки та Олександрівки. Харківський напрямок: сталося три бої, одну атаку відбито, два зіткнення тривають.

сталося три бої, одну атаку відбито, два зіткнення тривають. Куп’янський напрямок: наші захисники відбили п’ять атак, ще сім боїв тривають.

наші захисники відбили п’ять атак, ще сім боїв тривають. Лиманський напрямок: противник здійснив 17 атак, шість із них усе ще не завершено.

противник здійснив 17 атак, шість із них усе ще не завершено. Сіверський напрямок: вісім штурмів успішно відбито, п’ять боєзіткнень продовжуються.

вісім штурмів успішно відбито, п’ять боєзіткнень продовжуються. Краматорський напрямок: українські сили відбили сім атак, ще два зіткнення тривають.

українські сили відбили сім атак, ще два зіткнення тривають. Торецький напрямок: зафіксовано 13 атак, шість боїв досі в активній фазі.

зафіксовано 13 атак, шість боїв досі в активній фазі. Покровський напрямок: ворог здійснив 21 атаку, 11 із них успішно відбито.

ворог здійснив 21 атаку, 11 із них успішно відбито. Курахівський напрямок: наші військові зупинили сім штурмів, 11 зіткнень тривають.

наші військові зупинили сім штурмів, 11 зіткнень тривають. Времівський напрямок: із 18 атак противника сім залишаються незавершеними.

із 18 атак противника сім залишаються незавершеними. Гуляйпільський напрямок: біля Білогір’я успішно відбито один штурм.

біля Білогір’я успішно відбито один штурм. Оріхівський напрямок: ворог здійснив чотири невдалі атаки.

ворог здійснив чотири невдалі атаки. Придніпровський напрямок: ворог активних дій не проводив.

Незважаючи на безперервні атаки, Сили оборони України тримають оборону на всіх напрямках. Найбільше протистояння зафіксовано на Куп’янському та Покровському напрямках, де ворог кидає значні сили, але наші військові відбивають атаки та завдають ворогу значних втрат.