Минулої доби українські Сили оборони відбили понад 160 ворожих атак - окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільш активні бойові дії відбувалися на:

Покровський : 41 штурмова і наступальна дія окупантів, які намагалися прорватися поблизу Миролюбівки, Лисівки, Пушкіного та Жовтого.

: 41 штурмова і наступальна дія окупантів, які намагалися прорватися поблизу Миролюбівки, Лисівки, Пушкіного та Жовтого. Курахівський: 41 атака російських військ у районах Сонцівки, Зорі, Курахового та Єлизаветівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 ворожих атак у районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Сили оборони успішно стримали наступ.

На Куп’янському напрямку відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 штурмів українських позицій неподалік Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Торецькому напрямку ворог провів чотири атаки у районі Торецька, але всі вони були відбиті.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних наступальних дій не зафіксовано, однак окупанти активно застосовували авіацію для ударів по позиціях ЗСУ.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять атак ворога, які завершилися для нього значними втратами.

На Харківському напрямку відбулося сім атак у районах Вовчанська, Високої Яруги та Глибокого.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Курській області ворог 22 рази штурмував позиції ЗСУ, завдав 335 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ

Загалом, за минулу добу окупанти завдали одного ракетного удару, 41 авіаудар та здійснили понад 4800 артилерійських обстрілів.

Українські воїни ліквідували 1580 російських військових, знищили 13 танків, 22 броньовані машини, 21 артилерійську систему, 31 безпілотник, 97 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки.

Водночас українські ракетні війська та артилерія завдали дев’ять ударів по зосередженню живої сили ворога та знищили пункт управління противника.