До збору коштів на БТРи долучились понад 2000 учасників. Згідно із статистикою, середня сума відкритих допоміжних «банок» становить 20 тисяч гривень. Завдяки спільним зусиллям небайдужих українців, ГО «Azov One» придбала 15 бронетранспортерів FV432 та 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини FV434. Благодійний фонд Сергія Притули допоміг із сертифікатами для закупівлі та безпосереднім транспортуванням техніки із Британії.

“Бронетранспортери FV432 виконуватимуть дві критично важливі функції: доставлятимуть військовослужбовців 12-ї бригади «Азов» на передову і безпечно здійснюватимуть евакуацію поранених. Простота експлуатації та ремонту цих бойових машин значно підвищить ефективність їхнього використання в умовах інтенсивних бойових дій у зоні відповідальності бригади”, — наголошує «Рататуй», начальник бронетехніки Бригади «Азов».

Слід зазначити, що команда проєкту «Тиловики» спільно із ГО «Azov One» організувала закритий захід для учасників масштабного збору. У межах події вони мали можливість одними з перших на власні очі побачити БТРи, залишити напис-побажання воїнам на броні, а також поспілкуватися з бійцями 12-ї бригади «Азов». Уся активність відбувалась на закритій для цивільного населення території.

“Це не просто БТРи — це символ єднання та незламності нашого народу. Споглядаючи на результат, ми пишаємось і вдячні кожному тиловику, хто став частиною такої потужної волонтерської сили та довів, що разом ми можемо здолати будь-які виклики. Наш проєкт став магнітом, що притягнув серця небайдужих, і сьогодні ми бачимо, як ця сила творить справжні дива. Тільки завдяки єдності ми зміцнюємо наш національний ген виживання і доводимо, що ми — гідний тил для наших героїв”, — діляться емоціями засновниці проєкту «Тиловики».

Зауважимо, що нині бронетехніка перебуває на доукомплектації перед відправленням на фронт.

Як зазначають засновниці проєкту «Тиловики»:

“Безперервна робота на фронті вимагає нашої невпинної підтримки у тилу для забезпечення бригади. Як тільки бронемашини опиняться на передовій, вони потребуватимуть додаткового захисту. Саме РЕБ-системи відіграють ключову роль у цьому, надійно захищаючи як техніку, так і особовий склад від ворожих безпілотників. Наша першочергова мета — продовжити термін експлуатації цих бронетранспортерів, аби вони й надалі надійно захищали наших героїв від ворожого вогню. Долучайтесь до нашого збору на РЕБи для «Азову» і ставайте частиною спільноти «Тиловики». Перемогу можна здобути лише діями!“

Наразі проєкт «Тиловики» продовжує активно допомагати українським воїнам і організував новий масштабний командний збір під назвою «Сталева хмара». Його мета — 100 мільйонів гривень для закупівлі 101-ї РЕБ-системи для «Азову». Як повідомляють організатори, долучитися до збору та відкрити свою допоміжну банку може кожен охочий через Telegram-бот за посиланням.

Що відомо про проєкт «Тиловики»?

Проєкт «Тиловики» — це благодійна ініціатива, заснована у 2023 році волонтерками Дар’єю Червоною, Алісою Меженською та Марією Романовою з метою збору коштів для 12-ї бригади «Азов» НГУ. Механіка командних зборів, започаткована ініціативою, запустила новий формат фандрейзингу в Україні, який допомагає ефективніше закривати потреби військових на фронті.