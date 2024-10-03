Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

“Наша мета – забезпечити промислове виробництво FPV-дронів в Україні і на Заході, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі. А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у Коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську”, – заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. У відомстві також додали, що на виділені в рамках ініціативи кошти найближчим часом буде закуплено та поставлено ще 20-30 тисяч дронів для ЗСУ.