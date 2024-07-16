У польському Кракові жорстоко побили підлітка з України. Хлопцю відрізали палець і проломили голову.

Про це пишуть Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza і Wiadomości.

Біля басейну “Закшувек” між групою людей завʼязалася бійка, після якої українець потрапив у лікарню. Триває розслідування, шукають винуватців і свідків.

Журналісти Gazeta Wyborcza поговорили з матірʼю постраждалого. За її словами, четверо чоловіків підійшли до групи з шести людей, серед яких був її син. Нападники нібито застосували мачете і сльозогінний газ.

Wiadomości уточнили, що поліція затримала підозрюваних у нападі. Наймолодшому з них 15 років. А тому, що нібито побив українця, 17 років. Його судитимуть як дорослого. У нього вдома поліцейські знайшли мачете.

Усім затриманим висунули звинувачення в участі в бійці із застосуванням небезпечної зброї. Найстаршому з них висунули звинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень людині.