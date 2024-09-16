У вівторок, 17 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Водночас у компанії попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.

“Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно”, — додали там.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що, якщо не буде подальших обстрілів енергооб’єктів, Україна могла б пройти зиму без відключень. Водночас за даними розвідки, Росія готує наступні масовані атаки по енергосистемі України.

Глава уряду 10 вересня розповів журналістам, що ця зима буде не менш важкою, ніж попередні. Можливо, навіть найважчою. За його словами, складно прогнозувати, скільки годин без електрики будуть українці взимку та чи будуть відключення взагалі.