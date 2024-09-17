День рятувальника України відзначають 17 вересня за указом президента України 2008 року. Сьогодні ми вітаємо пожежників, співробітників ДСНС і працівників аварійно-рятувальних служб.

Під час повномасштабної війни рятувальники щодня ризикують життям під час служби. Саме ці герої рятують постраждалих людей і тварин під час обстрілів, знешкоджують ворожі боєприпаси, гасять пожежі та розбирають завали. Їхня робота неймовірно важлива і психологічно важка.