Повернення 17-річного юнака з окупованої Херсонщини завдяки Bring Kids Back UA

Як повідомляє Українська мережа за права дитини

26 червня стало відомо, що з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути 17-річного юнака. Про це повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі на Facebook.

Згідно з інформацією, повернення хлопця стало можливим завдяки зусиллям Української мережі за права дитини в рамках ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Олександр Прокудін розповів, що під час повномасштабного вторгнення юнак втратив зв’язок з мамою та молодшою сестрою. Спочатку він залишався в окупації, а згодом змушений був виїхати до Росії.

“Жив без документів, без грошей, у постійному страху – але з чітким бажанням повернутися до близьких. Сьогодні він – нарешті разом з рідними, отримує всю необхідну допомогу та підтримку.” – Олександр Прокудін

Раніше Олександр Прокудін також повідомляв про повернення ще 11 дітей з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Це стало можливим завдяки зусиллям волонтерів благодійної організації Save Ukraine та ініціативі Bring Kids Back UA.