Рада Україна-НАТО, головний орган співпраці між Києвом і Альянсом, проведе своє засідання в четвер, 17 жовтня, в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

Про це повідомляє “Європейська правда”, яка ознайомилася з програмою міністерської зустрічі.

За інформацією програми, засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у форматі “робочої вечері” ввечері 17 жовтня. Наразі не відомо, хто представлятиме Україну та на якому рівні проходитиме зустріч.

Останнє засідання Ради Україна-НАТО відбулося наприкінці серпня 2024 року. Тоді учасники засідання засудили нові атаки Росії на українську інфраструктуру та підтвердили свою відданість посиленню обороноздатності України.

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО була створена на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні 2023 року як новий механізм співпраці між Києвом і НАТО.