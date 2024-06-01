З тимчасово окупованої Луганської області російські загарбники вивезли вже майже 170 тисяч тонн пшениці на територію Росії.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Відомо, що попри втрату цьогорічного врожаю, яка сталася через низьку температуру повітря протягом травня, росіяни продовжують вивозити зерно з території так званої “ЛНР”.

Близько 170 тисяч тонн пшениці з окупованої Луганщини було доставлено до Ростовської області. Голова Луганської обласної адміністрації додає, що незважаючи на оголошення надзвичайної ситуації з цього приводу, також було направлено сільськогосподарську продукцію до Воронезької, Білгородської, Волгоградської, Тульської областей та Краснодарського краю РФ.

“Про стратегічний запас влада “ЛНР” не думає – головне гроші”, – додав Лисогор.

Поблизу Рубіжного продовжують палати ліси. Загарбники не мають достатньо сил, засобів та бажання, щоб ліквідувати пожежу. Вони лише звернулися до жителів сусідньої Кудряшівки, аби ті покинули своє житло задля безпеки.