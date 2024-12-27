Триває 1038-ма доба повномасштабної війни проти України, і російські війська продовжують активні бойові дії. Протягом останньої доби на різних напрямках зафіксовано понад 170 бойових зіткнень, під час яких українські сили завдали значних втрат ворогу

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські війська продовжують завдавати ударів по різних регіонах України. Під обстріл потрапили населені пункти в Сумській області, зокрема Велика Писарівка, Ходине та Таратутине. Також були зафіксовані атаки в районі Медведівки на Чернігівщині та низці населених пунктів Донецької області, таких як Надія, Олександрівка і Зелений Гай.

За цей час окупанти здійснили два ракетних удари, 42 авіаудари, під час яких було скинуто 55 керованих авіабомб, і понад 5700 артилерійських обстрілів, зокрема 289 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Для атак було задіяно близько 2400 дронів-камікадзе.

“Наші захисники завдали суттєвих втрат противнику, знищивши 1650 загарбників, 14 танків, 18 броньованих машин, 22 артилерійські системи, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та іншу техніку окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Основні напрямки бойових дій:

Харківський напрямок: зафіксовано дві атаки в районах Вовчанська та Стариці. Куп’янський напрямок: дев’ять атак у напрямках Западного, Лозової, Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки. Лиманський напрямок: 25 атак поблизу Копанків, Чернещини, Платонівки, Макіївки, Тернів та інших населених пунктів. Сіверський напрямок: чотири спроби витіснити українських військових у районах Білогорівки та Григорівки. Краматорський напрямок: чотири штурми біля Часового Яру, Ступочок та Білогорівки. Торецький напрямок: 13 атак поблизу Диліївки та Торецька. Покровський напрямок: 42 спроби штурму, зокрема в районах Воздвиженки, Піщаного, Новотроїцького та інших населених пунктів. Курахівський напрямок: 23 штурми в напрямках Петропавлівки, Андріївки та Курахового. Времівський напрямок: 24 атаки біля Янтарного, Времівки та Нового Комара. Гуляйпільський напрямок: активних дій ворога не зафіксовано. Оріхівський напрямок: одна атака неподалік Новоандріївки. Придніпровський напрямок: три атаки з втратами для ворога.

На Курському напрямку окупанти завдали 424 артилерійські обстріли, здійснили 24 авіаудари та скинули 34 керовані авіабомби.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога наразі не зафіксовано.

Оборонці України продовжують завдавати втрат противнику та послаблювати його наступальний потенціал. Ворог залишається під тиском, особливо на тилових позиціях.