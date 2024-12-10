Протягом 1021-ї доби повномасштабної збройної агресії РФ проти України на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень. Російські війська продовжують вести активні наступальні дії, здійснюючи тисячі обстрілів і завдаючи авіаударів по позиціях Збройних Сил України та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненими даними, минулої доби ворог провів 37 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб, а також здійснив понад 4000 артилерійських обстрілів, зокрема 115 із реактивних систем залпового вогню. Крім того, для атак застосовано 1617 дронів-камікадзе.

Українські ракетні війська знищили пункт управління окупантів. Загальні втрати російських військ за добу склали 1350 осіб убитими та пораненими, а також значну кількість техніки, включаючи танки, артилерію та безпілотники.

Напрямки бойових дій:

Харківський напрямок : Шість спроб наступу в районах Глибокого та Вовчанська.

: Шість спроб наступу в районах Глибокого та Вовчанська. Куп’янський напрямок : Сім атак ворога в районах Лозової та Загризового.

: Сім атак ворога в районах Лозової та Загризового. Лиманський напрямок : Чотирнадцять атак зосереджено в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

: Чотирнадцять атак зосереджено в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Краматорський напрямок : Дві невдалі спроби наступу поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки.

: Дві невдалі спроби наступу поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки. Торецький напрямок : Вісім атак у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

: Вісім атак у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Покровський напрямок : Найгарячіші бої – відбито 51 атаку, особливо в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

: Найгарячіші бої – відбито 51 атаку, особливо в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Курахівський напрямок : Сорок спроб прориву української оборони, основні бої точаться поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

: Сорок спроб прориву української оборони, основні бої точаться поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового. Времівський напрямок : Відбито 27 атак у районах Костянтинополя, Новосілки, Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного.

: Відбито 27 атак у районах Костянтинополя, Новосілки, Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного. Придніпровський напрямок: Сім атак завершилися безрезультатно для ворога.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін – ознак підготовки наступу не виявлено. Водночас, на кордоні з Чернігівською областю противник здійснює розвідку та артилерійські обстріли.

Українські сили продовжують активну оборону на Курщині, де ворог здійснив 11 штурмів позицій.