Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За уточненими даними, минулої доби ворог провів 37 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб, а також здійснив понад 4000 артилерійських обстрілів, зокрема 115 із реактивних систем залпового вогню. Крім того, для атак застосовано 1617 дронів-камікадзе.
Українські ракетні війська знищили пункт управління окупантів. Загальні втрати російських військ за добу склали 1350 осіб убитими та пораненими, а також значну кількість техніки, включаючи танки, артилерію та безпілотники.
Напрямки бойових дій:
- Харківський напрямок: Шість спроб наступу в районах Глибокого та Вовчанська.
- Куп’янський напрямок: Сім атак ворога в районах Лозової та Загризового.
- Лиманський напрямок: Чотирнадцять атак зосереджено в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.
- Краматорський напрямок: Дві невдалі спроби наступу поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки.
- Торецький напрямок: Вісім атак у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.
- Покровський напрямок: Найгарячіші бої – відбито 51 атаку, особливо в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.
- Курахівський напрямок: Сорок спроб прориву української оборони, основні бої точаться поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.
- Времівський напрямок: Відбито 27 атак у районах Костянтинополя, Новосілки, Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного.
- Придніпровський напрямок: Сім атак завершилися безрезультатно для ворога.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін – ознак підготовки наступу не виявлено. Водночас, на кордоні з Чернігівською областю противник здійснює розвідку та артилерійські обстріли.
Українські сили продовжують активну оборону на Курщині, де ворог здійснив 11 штурмів позицій.