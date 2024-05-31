Про це повідомляє Французьке безпекове відомство.
Літні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Відомо, що ще 22 травня 2024 року Генеральна дирекція внутрішньої безпеки (DGSI) заарештувала 18-річного громадянина Чечні в Сент-Етьєні за підозрою в намірі здійснити ісламістський теракт у Франції під час Олімпійських ігор.
За попередніми даними, чоловік планував напад на стадіон “Жоффруа Гішар” у місті Сент-Етьєн під час футбольного матчу в межах Олімпійських ігор. Підозрюваний мав намір напасти на глядачів і поліцію як терорист-смертник.
У 2023 році хлопець разом з родиною прибув до Франції, де проживав легально, не перебуваючи під увагою поліції та спецслужб. За інформацією джерела, знайомого з ситуацією, на телефоні хлопця було виявлено кілька відео, що пропагують ісламістську ідеологію, повідомляє Le Figaro.
26 травня його звинуватили і взяли під варту як керівника “терористичної злочинної організації з метою підготовки злочинів проти громадян”.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що це перша така зірвана атака на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року в Парижі і 50-та для спецслужб з 2017 року.
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