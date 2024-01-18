На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також три члени екіпажу ДСНС. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

Також на борту були Костянтин Коваленко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах, та Іван Касьянов – бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах, прапорщик служби цивільного захисту, ще авіакастрофа забрала життя й чотирьох жителів Броварів. Серед них – 5-річна дівчинка та її матір, які перебували у дитсадку.

На річницю трагедії був знятий та викладений фільм на YouTube “Незавершений політ”, який розповідає про ті події та про особу Дениса Монастирського.

До знімання доєдналися: Валерій Залужний, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Антон Геращенко, Віктор Андрусів, Олександр Мартиненко та багато інших.