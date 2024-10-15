18 північнокорейських військовослужбовців вже втекли зі своїх позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями Росії.

Про це пише “Суспільне” з посиланням на джерела у розвідці.

За словами джерел, це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Співрозмовник видання додав, що мотиви втечі солдатів з КНДР наразі не встановлені, і російські військові вже розпочали їх пошуки.

“Водночас цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування”, — сказало джерело у розвідці.

15 жовтня джерела у розвідці повідомили, що на базі 11-ї ОДШБр російської окупаційної армії формується так званий “особливий бурятський батальйон”, укомплектований громадянами КНДР.

Орієнтовна чисельність особового складу цього батальйону може досягати 3000 осіб. Наразі триває процес забезпечення батальйону стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Імовірно, що батальйон буде залучено до виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Суджа та міста Курськ у Росії.