Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела.

Як зазначається, це буде їхня перша розмова після того, як Трамп залишив Білий дім. Трамп неодноразово заявляв, що має намір швидко врегулювати конфлікт між Україною та Росією. Одне з джерел попередило, що графіки дзвінка часто зміщуються.

На передвиборних дебатах із президентом США Джо Байденом 27 червня Трамп обіцяв, що зможе у разі повторного обрання завершити конфлікт ще до свого вступу на посаду 20 січня 2025 року.

Колишній президент США Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії. Заява пролунала під час останнього дня національного з’їзду партії в Мілуокі.

У перший день делегати висунули Трампа кандидатом у президенти від партії, а сенатора Джеймса Девіда Венса – кандидатом у віцепрезиденти. Другий теж офіційно погодився на кандидатство.

Зʼїзд Демократичної партії на чолі з Джо Байденом відбудеться у серпні. Самі ж президентські вибори заплановані на 5 листопада.