Про це повідомила заступниця міського голови Бібрської міської ради Оксана Довгаль.

З глибоким сумом повідомляємо про загибель Юлії Бояновської, 2004 року народження, уродженки села Кнісело Бібрської громади. Вона віддала своє життя у визвольних боях за Україну, ставши наймолодшою Героїнею та військовослужбовицею в/ч А4638, пише Оксана Довгаль.

Юлія була старшим стрільцем-оператором 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти 1 штурмового батальйону і проходила службу за контрактом.

12 серпня 2024 року в бою біля Греківки загинула молода, залишивши в скорботі батьків і 17-річного брата Олега.