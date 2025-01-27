27 січня 2006 року на авіабазі "Полтава" завершився процес утилізації останнього українського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, що стало частиною виконання міжнародної "Програми спільного скорочення загрози". Цей крок був спрямованої на роззброєння України після здобуття її незалежності.

У рамках програми було знищено 60 стратегічних бомбардувальників Ту-22М (17 моделей Ту-22М2 та 43 Ту-22М3), а також 423 крилаті ракети Х-22.

Метою цих заходів було зменшення ризиків розповсюдження ядерної зброї та зміцнення міжнародної безпеки. Процес утилізації здійснювався за фінансової та технічної підтримки США.

Україна, відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу у світі, демонструвала свою прихильність до принципів ядерного роззброєння та мирного співіснування.

Знищення останнього Ту-22М3 стало символічним моментом, коли Україна остаточно відмовилася від можливостей стратегічної ядерної авіації. Нині на озброєнні в України немає важких бомбардувальників.