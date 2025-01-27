У рамках програми було знищено 60 стратегічних бомбардувальників Ту-22М (17 моделей Ту-22М2 та 43 Ту-22М3), а також 423 крилаті ракети Х-22.
Метою цих заходів було зменшення ризиків розповсюдження ядерної зброї та зміцнення міжнародної безпеки. Процес утилізації здійснювався за фінансової та технічної підтримки США.
Україна, відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу у світі, демонструвала свою прихильність до принципів ядерного роззброєння та мирного співіснування.
Знищення останнього Ту-22М3 стало символічним моментом, коли Україна остаточно відмовилася від можливостей стратегічної ядерної авіації. Нині на озброєнні в України немає важких бомбардувальників.
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