Про це в Телеграмі повідомляє НЕК “Укренерго”.
“19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень”, – ідеться в повідомленні.
Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку.
Раніше повідомлялося, що у понеділок, 19 серпня, погода в Україні переважно без опадів, проте вдень дуже спекотно – від 29 до 37°.
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