Про це в Телеграмі повідомляє НЕК “Укренерго”.

“19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень”, – ідеться в повідомленні.

Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 19 серпня, погода в Україні переважно без опадів, проте вдень дуже спекотно – від 29 до 37°.