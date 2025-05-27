Старовинний якір ХІХ століття знайдено на острові Хортиця в Запоріжжі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На березі острова Хортиця, що в Запоріжжі, виявили старовинний якір, датований ХІХ століттям. Ця знахідка вже внесена до реєстру пам’яток Національного заповідника “Хортиця” і незабаром буде передана до музею судноплавства після завершення реставраційних робіт.

Реставратор Андрій Денисенко розповів, що якір знайшли місцеві жителі ще минулого року, але через підвищений рівень води його не вдавалося дістати. Лише після зниження рівня води вдалося витягти якір, який був глибоко захований у піску. Процес вилучення виявився непростим через велику кількість піску та постійний приплив води.

Цей якір має висоту та ширину приблизно в один метр і важить понад 150 кг. Він виконаний у класичному квадратному стилі з трьома лапами, одна з яких була втрачена раніше, а інша зламалася через агресивні умови навколишнього середовища, зокрема через хімічні речовини, що надходять з Червоної річки.

Дослідження показали, що якір датується першою половиною ХІХ століття. Ймовірно, його використовували на великому кораблі довжиною близько 20 метрів або на річковій вантажній баржі типу “Байдак”, яка була популярною в регіоні для перевезення вантажів.

Втрати якоря могли статися з різних причин: обрив мотузки, аварійні ситуації, коли його доводилося скидати, або пошкодження, що унеможливлювало його підйом. Наразі точне походження якоря залишається невідомим – можливо, він виготовлений на місці або ж імпортований.

Зараз якір проходить етап документального оформлення і не підлягає реставраційним роботам, щоб зберегти його первісний стан. Після консервації він стане частиною колекції музею судноплавства, де подібних експонатів ХІХ століття небагато, оскільки більшість з них датуються XVIII століттям.