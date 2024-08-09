Кабінет міністрів виділив Чернігівській області 2,6 млрд грн на ліквідацію наслідків війни, з яких 1,5 млрд грн призначено для зведення фортифікаційних споруд.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд України виділив Чернігівській області 2,6 млрд грн на ліквідацію наслідків війни, з яких 1,5 млрд грн спрямовано на будівництво фортифікаційних споруд для забезпечення безпеки військових та регіону.

Крім того, понад 355 млн грн було виділено на ремонт соціальних об’єктів та реконструкцію водопровідної насосної станції, роботи з яких вже виконані.

Чернігівській області виділено понад 450 млн грн цільових субвенцій, з яких 153 млн грн призначено для облаштування безпечних умов у школах, зокрема для розбудови укриттів, а майже 60 млн грн – на відновлення пошкоджених закладів освіти.