Про це інформує начальник ОВА Олександр Прокудін.
Він повідомив, що середа, 2 жовтня, оголошена Днем жалоби на Херсонщині за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по ринку в обласному центрі.
За його словами, згідно з останніми даними, окупанти вбили шістьох літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками.
“Вшануємо пам’ять безневинно вбитих російськими терористами. Вічна памʼять загиблим! Скорішого одужання пораненим!” – додав чиновник.
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