Сьогодні, 1 жовтня, російська армія вдарила по ринку у Херсоні. Унаслідок атаки загинуло шість мешканців міста.

Про це інформує начальник ОВА Олександр Прокудін.

Він повідомив, що середа, 2 жовтня, оголошена Днем жалоби на Херсонщині за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по ринку в обласному центрі.

За його словами, згідно з останніми даними, окупанти вбили шістьох літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками.