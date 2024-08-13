Правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі авто військових та готуванні замаху на українського офіцера. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Про це повідомляють СБУ, Офіс генпрокурора та поліція Києва.

За даними правоохоронців, фігурант готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві. Проте, щоб впевнитися у спроможності чоловіка виконати завдання, спецслужби РФ спершу дали йому два “тестових випробування” — підпалити авто українських захисників.

У поліції Києва кажуть, що підозрюваний протягом ночі підпалив два військових автомобілі на території Печерського району столиці.

Після цього він отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. Надалі ворог планував здійснити на нього замах, зазначають в СБУ.

Правоохоронці завчасно викрили ворожі плани і затримали фігуранта у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу “цілі” і ще не встиг встановити камеру.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням в особливий період).

Наразі киянин перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.