За даними The Economist, Україна розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році, найранішою можливою датою вважається 25 травня. Видання також повідомляє, що, згідно з очікуваннями українських політиків, потенційне припинення вогню та скасування воєнного стану може відбутися 20 січня — у день інавгурації Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Economist.

“Наразі політики у Києві обговорюють дві ключові дати: 20 січня, коли відбудеться інавгурація Трампа, що може стати стартом для припинення вогню, та 25 травня — як можливий перший день для проведення виборів”, – йдеться в матеріалі.

Офіс президента, за інформацією The Economist, заперечує активну підготовку до виборів, а джерела видання скептично ставляться до можливості їх проведення. Умови війни ускладнюють організацію виборчого процесу та викликають питання щодо його легітимності.

“Починати передвиборчу кампанію в цих обставинах було б самогубством”, — стверджує народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначає, що в умовах військових дій та очікуваної складної зими кампанія виглядає передчасною.

Проте, як повідомляє видання, певна підготовка до виборів все ж почалася. Деякі регіональні виборчі штаби розпочали роботу, формується список кандидатів. Представники одного з потенційних суперників Володимира Зеленського зазначають, що Україні потрібні вибори, але утримуються від публічних заяв через побоювання критики з боку Офісу президента.

Згідно з внутрішнім опитуванням, наданим The Economist, Зеленський може зіткнутися з труднощами у повторенні свого тріумфу на виборах 2019 року, особливо в порівнянні з популярністю Валерія Залужного. Колишній головнокомандувач ЗСУ, тепер посол у Великій Британії, поки не висловлював своїх політичних амбіцій, хоча багато хто в Україні заохочує його до участі у виборах.

“Найкращим кроком для Зеленського могло б стати рішення відійти вбік, залишивши за собою спадщину єднання нації в умовах війни”, — говорить одне із джерел видання.

The Economist також звертає увагу на зміну зовнішньої політики США після обрання Дональда Трампа. У Києві з обережним оптимізмом сприйняли новини про можливе призначення на зовнішньополітичні посади двох політиків з жорсткою позицією, проте занепокоєння викликала відсутність у складі команди Майка Помпео, який вважався більш сприятливим до України.