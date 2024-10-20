З нагоди професійного свята омбудсман Дмитро Лубінець опублікував у своєму Telegram-каналі привітання.

“Розвідники Державної прикордонної служби — це люди, які знають, як слухати тишу та бачити в темряві. Вони завжди на крок попереду, там, де кожна мить вирішує долю нашої країни. Вони — тіні, що стоять на сторожі кордонів, завдяки яким ми спимо спокійно. Щиро вас вітаємо та дякуємо за захист нашої країни, нашої свободи, нашого завтра!” — йдеться у дописі.

Десантно-штурмові війська також привітали причетних із їх професійним святом. За словами військових, “розвідники – це люди, які завжди на крок попереду, які дивляться в очі небезпеці і знаходять у собі сили діяти у найнебезпечніших ситуаціях”.

“Бути розвідником це не просто професія, це покликання. Це вибір, який роблять найсміливіші та найвідданіші. Ці люди здатні залишатися непомітними, працювати в умовах, де помилка може коштувати життя, і водночас не втрачати віри в успіх і перемогу”, — наголосили у пресслужбі Десантно-штурмових військ.