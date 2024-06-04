Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Кваліфікація дій адвоката: ч. 3 ст. 369 КК України.

В юридичній компанії Міллер повідомили, що обшуки провели у їх адвоката Олексія Носова.

“Ми не підозрювали та не очікували такого від члена нашої команди навіть на рівні слідчої версії. Тому за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо в найближчий час, коли Олексій буде на звʼязку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню.

Наші адвокати, представники та члени команди не можуть і не будуть виступати захисниками підозрюваного ані публічно, ані у межах кримінального провадження”, – заявили в компанії.