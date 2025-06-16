Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Документальний фільм Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” став важливим культурним явищем, яке викликало жваві обговорення серед кінокритиків та глядачів. Дарія Бадьйор, культурна журналістка, аналізує, як режисер використовує жанрові елементи, щоб створити кіно нового світу.

Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі “Санденс” у січні, а в Україні стрічка отримала зворушливу прем’єру. Вона здобула перемогу у двох конкурсах Docudays UA – міжнародному та правозахисному, а також отримала Приз глядацьких симпатій. Під час прем’єри в київському кінотеатрі “Жовтень” глядачі аплодували героям фільму, деякі з яких, на жаль, не дожили до цього моменту.

Фільм, спродюсований Frontline та Associated Press, відкриває новий погляд на російську агресію проти України. Якщо “20 днів в Маріуполі” зосереджувався на стражданнях цивільних, то “2000 метрів до Андріївки” розповідає про шлях українських військових, які намагаються зайняти село Андріївка біля Бахмута.

Протягом кількох місяців бійці Третьої окремої штурмової бригади йдуть лісосмугою, піддаючись постійним обстрілам. Режисер Мстислав Чернов і його співоператор Алекс Бабенко супроводжують їх, обговорюючи життя до війни та можливість життя після неї. Закадровий голос Чернова, спокійний і тихий, додає екзистенційного виміру, підкреслюючи, що для українців ця війна – це боротьба за виживання.

Фільм також включає закадрові новини західних телеканалів, які демонструють, як для багатьох людей за межами України ця війна сприймається як чергова захоплива історія, поки вона не перестає відповідати їхнім очікуванням.

Камери Чернова та Бабенка не єдині, що фіксують події. Багато сцен знято за допомогою натільних камер військових та дронів, що надає фільму естетики відеогри. “2000 метрів” іноді виглядає як гра, але це реальність, в якій країна змушена захищатися від агресора.

Натхненний “Дюнкерком” Крістофера Нолана, Чернов не боїться жанрових рамок. Разом з монтажеркою Мішель Мізнер, вони створили фільм, що нагадує воєнний трилер. “2000 метрів до Андріївки” цікаво дивитися, і він піднімає питання про кіномову.

Знімання документального трилера про штурмовиків, які є твоїми співгромадянами, ставить складні питання. Як знімати про війну, коли вона відбувається у твоєму домі? Чернов, як і його колеги, успішно справляється з цими викликами, використовуючи інструменти однієї з найрозвиненіших кіноіндустрій світу.

Кілька сотень тисяч глядачів дізнаються, як виглядає Андріївка і що означає кожен метр лісосмуги. Чесність Чернова полягає в тому, що він сам не знає, чим закінчиться його фільм, що ускладнює пошук фінансування.

Кіно – це потужний жанр, який захоплює і не відпускає. “2000 метрів до Андріївки” – це кіно нового світу, в якому ми живемо, світ активної боротьби за справедливість, як зі зброєю в руках, так і без неї.