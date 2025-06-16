Гонка ядерних озброєнь 2024-2025: модернізація та загрози світовій безпеці

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI)

Світ стоїть на порозі нової гонки ядерних озброєнь, оскільки майже всі дев’ять ядерних держав у 2024 році продовжили активні програми модернізації своїх ядерних арсеналів. Найшвидше нарощує свій потенціал Китай, про що свідчить звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Аналітики зазначають, що нова гонка озброєнь відбувається на фоні серйозного ослаблення режимів контролю над озброєннями.

“Майже всі дев’ять держав, що володіють ядерною зброєю – Сполучені Штати, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль – у 2024 році продовжили інтенсивні програми модернізації ядерної зброї, додаючи новіші версії.” – Звіт SIPRI

Станом на січень 2025 року у світі налічується приблизно 12 241 ядерна боєголовка, з яких близько 9614 готові до потенційного використання. Серед них 3912 боєголовок розгорнуті на ракетах та літаках, а решта зберігається у централізованих сховищах. Близько 2100 розгорнутих боєголовок знаходяться у стані підвищеної готовності на балістичних ракетах. Хоча більшість цих боєголовок належать Росії та США, Китай також почав зберігати частину своїх боєголовок на ракетах у мирний час.

Інститут підкреслює, що після закінчення “холодної війни” демонтаж старих боєголовок Росією та США зазвичай випереджав розгортання нових, що призводило до зменшення світових ядерних арсеналів. Однак ця тенденція, ймовірно, зміниться в найближчі роки, оскільки темпи демонтажу сповільнюються, а розгортання нової ядерної зброї прискорюється.

“Епоха скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з кінця холодної війни, добігає кінця. Натомість ми бачимо чітку тенденцію до зростання ядерних арсеналів, загострення ядерної риторики та відмови від угод про контроль над озброєннями.” – Ганс М. Крістенсен, старший науковий співробітник SIPRI

Росія та США разом володіють близько 90% усієї ядерної зброї. Хоча розміри їхніх арсеналів у 2024 році залишалися відносно стабільними, обидві країни реалізують масштабні програми модернізації, які можуть збільшити кількість та різноманітність їхніх арсеналів у майбутньому. Якщо не буде укладено нову угоду щодо обмеження арсеналів, кількість боєголовок на стратегічних ракетах, ймовірно, зросте після закінчення терміну дії Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь у лютому 2026 року.

Програма модернізації ядерної зброї США просувається, але у 2024 році зіткнулася з проблемами планування та фінансування, що можуть затримати та значно збільшити вартість нового стратегічного арсеналу. Додавання нових нестратегічних ядерних озброєнь створить додаткове навантаження на програму модернізації.

Російська програма модернізації також стикається з викликами: у 2024 році були невдалі випробування та затримка нової міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”, а також повільніша модернізація інших систем. Збільшення кількості нестратегічних ядерних боєголовок Росії, прогнозоване США у 2020 році, досі не відбулося.

Аналітики прогнозують, що розгортання ядерної зброї Росією і США зростатиме найближчими роками. Збільшення з боку Росії відбудеться через модернізацію стратегічних сил для перенесення більшої кількості боєголовок на кожній ракеті та перезавантаження деяких шахтних пускових установок. Збільшення з боку США може статися через розміщення більшої кількості боєголовок на наявних пускових установках, повторну активацію порожніх установок та додавання нової нестратегічної ядерної зброї.

За оцінками SIPRI, Китай має щонайменше 600 ядерних боєголовок, і його арсенал зростає швидше, ніж у будь-якої іншої країни. З 2023 року країна нарощує приблизно по 100 боєголовок на рік.

“До січня 2025 року Китай завершив або був близький до завершення близько 350 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет у трьох великих пустельних полях на півночі країни та трьох гірських районах на сході. Залежно від структури збройних сил, Китай потенційно може мати щонайменше стільки ж МБР, скільки РФ чи США до кінця десятиліття. Навіть якщо Китай досягне максимальної прогнозованої кількості в 1500 боєголовок до 2035 року, це становитиме лише близько третини від поточних арсеналів Росії та США.” – Звіт SIPRI

У SIPRI також зазначили, що все більше держав розглядають можливість розробки або розміщення ядерної зброї. Водночас ядерна зброя більше не гарантує безпеки, що підтверджує конфлікт між Індією та Пакистаном.

Аналітики додають, що через розвиток штучного інтелекту та інших технологій, які пришвидшують прийняття рішень у кризових ситуаціях, зростає ризик спалаху ядерного конфлікту через неправильне спілкування, непорозуміння або технічні аварії.