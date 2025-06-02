Книжковий Арсенал 2025: підсумки фестивалю та популярні книги

Про це повідомили організатори фестивалю 2 червня.

У 2025 році XIII Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” зібрав близько 30 тисяч відвідувачів. Протягом 3,5 днів відбулося понад 200 заходів, було представлено 17 виставкових проєктів та 5 книжкових колекцій. Цю інформацію оприлюднили організатори 2 червня.

Директорка фестивалю Юлія Козловець підкреслила важливість тем, які обговорювалися:

“Під час ХІІІ «Книжкового Арсеналу» ми говорили про взаєморозуміння, про переклад з мови на мову та всередині однієї мови, про тлумачення та ті ситуації, коли повне порозуміння неможливе – коли досвід, особливо трагічний чи травматичний, неможливо пояснити або перекласти. Це досвід, з яким стикаються окремі люди, цілі покоління або навіть цілі країни.”

На фестивалі свої стенди представили 100 великих, 11 малих видавництв та 6 тематичних книгарень, а також стенди військових і волонтерських ініціатив. Ярмарок ілюстраторів знову зібрав 12 художників, графіків та митців, які продемонстрували свої роботи.

У заходах фестивалю взяли участь понад 250 гостей з України та інших країн, серед яких Австрія, Велика Британія, Ізраїль, Канада, Литва, Німеччина, Норвегія, Польща, Словенія, США, Франція, Чехія та Швеція.

Найпопулярніші книжки від українських видавництв

Artbooks реалізувало понад 1000 книжок. Найбільшим попитом користувалися ромкоми “Книголюби” та “Пляжне чтиво” Емілі Генрі (у м’якій обкладинці), трилер “Санаторій” Сари Пірс, повість “Нічна зміна” М. Л. Ріо та дитяча книжка “Мінірозмальовка Пушин” Клер Белтон. Видавництво відзначило зростання кількості підлітків та чоловіків серед покупців, які цікавилися фентезі, манґою, трилерами та квірною літературою.

Artbooks також організувало подію “Як ми стали видавцями манґи”, присвячену “Атаці титанів” від Kodansha Ltd, яку відвідало близько 75 осіб.

Лабораторія представила 10 найпопулярніших книжок. Лідерами стали “Українське радіо. Історія буремного століття” Вадима Міського та Тамари Гусейнової, “А тепер і спитати немає в кого… Як дослідити історію свого роду?” Анни Ніколаєвої та “Чим воюватимуть у Третій світовій? Нова українська зброя” Романа Романюка. Також популярними були “За Перекопом є земля” Анастасії Левкової, “Там, де заходить сонце” Олени Пшеничної та “Нерухомість” Анни Грувер.

Віхола виділилася трійкою найпопулярніших книжок: “Слово про будинок «Слово»” Володимира Куліша, “Кінець однієї леґенди” Юрія Шевельова та “З країни рижу та опію” Софії Яблонської, наклад якої закінчився до завершення фестивалю. Часто купували “Танці з кістками” Андрія Сем’янківа та українську класику – “Тигролови” Івана Багряного і “Записки Кирпатого Мефістофеля” Володимира Винниченка.

КСД очолила список популярних книжок нова частина фентезі Ребекки Яррос – “Оніксова буря”. У топі також “Двоповня. Остання данина Саверу” Катерини Самойленко, “Хімія смерті. Перше розслідування” та “Запах смерті. Шосте розслідування” Саймона Беккета, а також “Ковен” Гарпер Л. Вудз.

Фабула представила топ книжок, очолений “Дерева” Персіваля Еверета. У списку також “Молитва за Овена Міні” Джона Ірвінга, “Незавершений рукопис” Франка Тільє, дві книги Салмана Рушді – “Сатанинські вірші” та “Клоун Шалімар”, а також “Вілла у Сан-Фурсиско” Ярослава Литвина і “Українські палаци. Відновлення історії. Золота доба” Акіма Галімова і Руслана Шаріпова.

Discursus опублікувало список із п’яти найпопулярніших книжок: “Пан. Роман про Євгена Чикаленка” та “Руки і сльози. Роман про Івана Франка” Степана Процюка, “Мила книжечка” Параски Плитки-Горицвіт, “Останні українці” Олега Криштопи та “Тіни забутих предків” Михайла Коцюбинського.

Vivat представило найпродаваніші книжки на фестивалі: “Над Чорним морем” Івана Нечуя-Левицького, “Доктор Серафікус” Віктора Домонтовича, “Як зрозуміти українців” Марини Стародубської, антологію “Вільні голоси Криму” та “Українська мова. Подорож із Бад-Емса до Страсбурга” Орисі Демської.

В рамках ініціативи “Книга на фронт” під час фестивалю було передано 1255 книжок військовим.