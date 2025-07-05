Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

5 липня на чемпіонаті світу з клубного футболу відбудуться два важливі чвертьфінальні матчі, які визначать, хто продовжить боротьбу за титул. Перший етап турніру добігає кінця, залишилося провести лише п’ять поєдинків. Якщо в перших чвертьфіналах брав участь лише один європейський клуб – “Челсі”, то в другій частині сітки зібралися провідні команди Європи та місцеві гранди.

Чинний володар Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з німецькою “Баварією”, а “Реал” Андрія Луніна зіграє проти дортмундської “Боруссії”. Обидва матчі відбудуться 5 липня і будуть транслюватися наживо на телеканалі та сайті.

ПСЖ – “Баварія”: битва гігантів

ПСЖ та “Баварія” розпочали плейоф з вражаючих перемог: парижани розгромили “Інтер Маямі” з рахунком 4:0, а мюнхенці здобули перемогу над “Фламенго” 4:2. “Баварія” демонструє одну з найрезультативніших атак чемпіонату, забивши 16 голів у чотирьох матчах.

Історія протистоянь на боці німецького клубу – “Баварія” виграла чотири останні матчі проти ПСЖ з загальним рахунком 5:0, а остання перемога парижан датована квітнем 2021 року. У складі ПСЖ повернувся Усман Дембеле, який відновився після травми, тоді як “Баварія” чекає на повернення Джамала Мусіали, але втратила Лероя Сане, який перейшов до “Галатасараю”.

“Ми дуже вмотивовані. Маємо реабілітуватися [за поразку]. Це сильна команда, з чудовим тренером і гравцями, тож буде важко. Не те щоб ми їх дуже боїмося. Просто знаємо, що буде складно. Це міг би бути прекрасний фінал”. – Бредлі Барколя, нападник ПСЖ

“Реал” – “Боруссія” Дортмунд: непереможні суперники

Другий матч дня об’єднає дві команди, які досі не знали поразок на КЧС-2025. “Реал” пройшов далі завдяки мінімальній перемозі над “Ювентусом” (1:0), а “Боруссія” здолала “Монтеррей” (2:1). Історія очних зустрічей також на боці іспанців – вони виграли останні чотири матчі, включно з фіналом Ліги чемпіонів сезону 2023/24.

У “Боруссії” не зіграє зірковий Джуд Беллінгем через перебір жовтих карток, тоді як у “Реала” повертається Кіліан Мбаппе, який відновився після хвороби і вже виходив на заміну в матчі з “Ювентусом”. Обидві команди мають претендентів на звання найкращого бомбардира турніру – Сергу Гірассі та Гонсало Гарсія мають по три голи і прагнутимуть збільшити свій доробок.

“Думаю, це буде складна гра. Ми вже грали проти [«Боруссії» в Лізі чемпіонів], але вони трохи змінилися. [Новий тренер Ніко] Ковач змінив команду, надихнув їх цього сезону. Вони стали кращими. Буде дуже захопливий матч”. – Джуд Беллінгем, півзахисник “Реала”

Останній українець на турнірі – воротар “Реала” Андрій Лунін – поки що залишається на лаві запасних. Перший номер команди Тібо Куртуа, який відбив усі п’ять ударів у площину воріт у двох останніх матчах, готовий вийти на поле і в грі проти “Боруссії”.