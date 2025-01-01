Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у новорічну ніч, підсумувавши виклики та досягнення 2024 року.

Новорічне привітання опублікували на сторінці Офісу президента України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 2025 рік має стати роком перемоги і миру для України. У своєму новорічному зверненні він підкреслив стійкість українського народу, його здатність вистояти перед обличчям агресії та подякував усім, хто бореться за незалежність та свободу країни.

“Дорогий народе! За мною – “Україна-мати”. Україна, яка твердо стоїть на ногах. Не схиляє голови, дивиться вперед, вірить у своє майбутнє й перемогу над усім тим злом, що Росія нам принесла. Україна, яка здатна досягти справедливого миру, маючи щит і меч. Захищаючи свій народ, свої кольори, свою незалежність. Я звертаюся сьогодні до всіх, хто цінує Україну, береже свою державу, каже з любов’ю про неї: “Моя”, – сказав Зеленський.

Президент відзначив героїзм українців, які пережили понад тисячу днів війни. Він підкреслив важливість повернення полонених додому, назвавши точну кількість визволених – 1358 осіб за рік. “З поверненням кожної ми повертаємо в Україну життя”, – наголосив він.

Зеленський віддав шану воїнам ППО, які збили 1310 ракет і 7800 “шахедів” у 2024 році, а також усім, хто працював над зміцненням обороноздатності країни. Президент згадав про українських дітей, які, незважаючи на війну, продовжують вчитися, здобувати перемоги у міжнародних конкурсах і допомагати армії.

“Ось за кого ми боремось. Діти – це ті, кого передусім захищають наші герої, наші воїни”, – сказав Зеленський.

Президент акцентував увагу на важливості справедливості у досягненні миру.

“Буча, Оленівка, Авдіївка – ось чому справедливий мир не може настати за принципом “почнімо з чистого аркуша”. Рахунок не 0:0″, – наголосив глава держави.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку та озвучив ключові досягнення, включаючи поставки зброї, фінансову допомогу й початок переговорів про вступ України до ЄС.

“Цей шлях уже безповоротний. І Україна буде у Євросоюзі. І одного дня Україна буде в НАТО”, – заявив Зеленський.

Наприкінці свого звернення Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна зможе здолати всі труднощі й зупинити агресора.

“Ми знаємо, що мир нам не подарують. Але ми зробимо все, щоб зупинити Росію й закінчити війну. За кожним із нас – “Україна-мати”. І вона заслужила жити в мирі”, – заявив він.

Президент закликав українців до єдності, подякував за їхню силу та відвагу й побажав миру та процвітання у 2025 році.

“З Новим роком, дорогий народе! З Новим роком, Україно! Слава Україні!”, – підсумував Зеленський.