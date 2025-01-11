У суботу, 11 січня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій було обговорено питання закупівлі та виготовленні дронів на поточний рік.

Про це йдеться у повідомленні глави держави.

“Щойно провів Ставку. Головне – наші операції з дронами та закупівлі на цей рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони”, – сказав Президент.

За його словами, наразі спільним завданням виробників зброї, урядовців та всіх, хто залучений у процес нищення ворога має стати суттєве збільшення обсягів виготовлення БпЛА та ракет.

“Зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки”, – наголосив український лідер.

Зеленський зазначив, що віддав доручення збільшити кількість замовлень дронів й це, за його словами вже виконується.

“Наші арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів. І я дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів”, – сказав глава держави.