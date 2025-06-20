Літнє сонцестояння 2025 в Україні: традиції та свято Купала

За даними українського Гідрометеоцентру

Астрономічне літнє сонцестояння у 2025 році відзначається 21 червня. У цей день Сонце досягає такого положення, що в північній півкулі триває найдовший світловий день, а ніч є найкоротшою. Згідно з даними українського Гідрометеоцентру, у Києві 21 червня Сонце зійде о 4:46 і зайде о 21:13, що забезпечить тривалість дня в 16 годин 27 хвилин, а ночі – лише 7 годин 33 хвилини.

Крім літнього сонцестояння, існують також зимове сонцестояння, коли день найкоротший, а також осіннє та весняне рівнодення. Сонце завжди мало велике значення для слов’ян, а літнє сонцестояння тісно пов’язане зі святом Купала та традиціями, які збереглися в Україні.

Солярний культ у слов’ян бере свій початок з праіндоєвропейської релігії, де головним божеством був бог денного неба Dyēus, а Сонце вважалося його оком. У слов’янському пантеоні Сонце мало різні міфологічні втілення в залежності від пори року: Хорс – зимове Сонце, Ярило – весняне, Дажбог – літнє, Сварог – осіннє. Перехід від весняного Ярила до літнього Дажбога супроводжувався ритуальними святкуваннями Купала.

Святкування Купала в Україні пов’язане з днем літнього сонцестояння. Український етнограф Олекса Воропай у своїй книзі “Звичаї українського народу” зазначає:

“Івана Купала – це день літнього сонцевороту, що тепер сходиться з християнським святом Різдва святого пророка Предтечі й хрестителя господнього Івана, 24 червня за старим календарем, або 7 липня – за новим”.

Професор Сорбонни Хведір Вовк у своїй праці “Студії з української етнографії та антропології” додає:

“Поворіт сонця на зиму святкують уночі напередодні свята народження Івана Хрестителя, або, по-народному, Івана Купала (24 червня)”.

Однак дата літнього сонцестояння не є фіксованою у святкуванні Купала через різницю календарів. У 2024 році сонцестояння відбулося 20 червня, а в інші роки – 21 червня. Це призводить до зміщення святкування Купала на кілька днів через різницю між юліанським та григоріанським календарями.

В українських традиціях свято Купала стало асоціюватися з християнським святом Різдва Івана Предтечі, внаслідок чого автентичність первісного сонцеворотного змісту поступово втрачалася. Як зазначав Хведір Вовк, на початку XX століття автентичні купальські обряди вже майже зникли:

“Од старовинних купальських «игрищ» зосталося вже мало чого, і сучасні купальські обряди зводяться до того, що в цей день зрання дівчата ідуть в ліс чи в поле збирати квіти й трави, в’ють з них вінки та, вибравши одну гарну дівчину, ведуть її в ліс і садовлять у яму, повну вінків”.

Цю дівчину називали Купайлом: вона роздавала вінки дівчатам, які танцювали навколо неї. На вінках дівчата ворожили, пускаючи їх зі свічками по воді – якщо свічка гасла раніше за інші, це віщувало нещастя в шлюбі. У деяких регіонах також створювали солом’яну ляльку Марени, яку потім спалювали, а також співали ритуальні пісні і стрибали через багаття.

В Куп’янському (сучасний Куп’янськ) обряд мав свої особливості: з сіна створювали опудала Марени та Купала, які кидали в річку, а потім купалися, співаючи традиційні пісні. Стрибки через багаття мали також весільне значення – парубки та дівчата стрибали разом, щоб зміцнити свої стосунки.

Одним із магічних символів Купала є цвіт папороті, який парубки шукали в найкоротшу ніч року. Хоча папороть не цвіте, вважалося, що її квітка приносить таємні знання і допомагає знаходити скарби. Охороняє цвіт нечиста сила, і щоб обійти її, застосовували особливі обряди з молитвами та свяченою водою.

Олекса Воропай описує цей обряд так:

“Помітивши заздалегідь кущ папороті, відважний чоловік ввечері напередодні дня Івана Купала повинен піти до того куща, розістлати скатерку, на якій святили паски на Великдень, свяченим ножем накреслити коло, окропити кущ свяченою водою і починати молитву. Як уже стемніє, то чорт пробує різні засоби, щоб налякати чоловіка: стріляє, кидає каміння, шпурляє паліччям… Радять не боятися чорта, бо ж він має силу тільки до кола, що окреслене свяченим ножем, а в колі – ні, і чоловік там може сидіти безпечно. О 12-й годині вночі папороть ніби розцвітає і блискуча квітка, як жарина, зразу ж падає на розстелену скатерку, яку треба швиденько звинути і заховати за пазуху”.

Отже, літнє сонцестояння та свято Купала в Україні об’єднують астрономічні явища, міфологічні уявлення та народні традиції, що зберігають пам’ять про давні солярні культи та обряди, адаптовані до християнських свят.