Бойові дії в Сумській області 2025: оновлення від DeepState

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState

Аналітики проєкту DeepState оновили дані щодо бойових дій у Сумській області, вказавши, що 62,6 км² території наразі контролюються російськими військами. За їхніми оцінками, Сили Оборони України змогли стабілізувати ситуацію, стримуючи просування ворога вглиб регіону. Українські військові щоденно знищують ворожу піхоту, ведучи активні бойові дії.

Після втрати Курської області, російські війська намагалися створити “буферну зону” на Сумщині, що стало логічним кроком у їхній стратегії. Перші спроби зайняти позиції в цьому регіоні розпочалися на початку березня 2025 року.

Ворог захопив село Свердликово та почав витісняти українські сили з позицій поблизу кордону, намагаючись перекрити важливі логістичні шляхи. Перші спроби прориву через село Новеньке виявилися невдалими, оскільки село було практично зруйноване, і російські військові змушені були ховатися у побудованих позиціях або в посадках. Українські захисники змогли відтіснити ворога, але активний тиск та використання дронів не дозволили їм утримати ці позиції надовго.

Бойові дії загострилися в районі Журавки, де українські військові тривалий час стримували ворога, завдаючи йому значних втрат. Російські війська намагалися просунутися через Новеньке в напрямку Басівки, щоб закріпитися на цій території.

Відсутність успіхів на основних напрямках змусила армію РФ змінити тактику, зосередившись на тиску на Журавку та Веселівку. Ворог виявив слабке місце між Журавкою і Новеньким, використовуючи посадки для проникнення вглиб. Перевага чисельності піхоти дозволила їм закріпитися на цій ділянці, хоча спроби швидко проїхати на квадроциклах у бік Басівки часто закінчувалися невдачею.

Згідно з інформацією DeepState, російські війська закріпилися на відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка та продовжують намагання зайти в Біловоди. Ситуація в Локні залишається складною. Нещодавно українські дронщики ДПСУ ліквідували російську піхоту, яка проникла в будинки в Біловодах.