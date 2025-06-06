60% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно – опитування КМІС 2025

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)

Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 15 травня по 3 червня 2025 року, 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 6% респондентів висловили готовність витримати цей тягар протягом одного року, що свідчить про відносно тривалу готовність до опору.

Соціологи зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до травня 2024 року ситуація залишалася стабільною: близько 71-73% українців заявляли про готовність терпіти війну стільки, скільки потрібно, а 2-5% – про готовність витримати один рік. Водночас 12-21% опитаних вказували на коротший період витривалості – декілька місяців або пів року.

Між травнем і жовтнем 2024 року вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти війну необмежено, до 63%. Цей показник продовжував знижуватися і в березні 2025 року досяг 54%. Проте в період між березнем та початком червня 2025 року цей показник зріс до 60%.

Згідно з даними КМІС, 20% українців готові терпіти війну протягом коротшого періоду (декілька місяців або пів року), тоді як 14% не змогли визначитися зі своєю відповіддю. У порівнянні з початком 2024 року у всіх регіонах країни зменшилася кількість тих, хто готовий терпіти війну необмежено, але у порівнянні з березнем 2025 року цей показник зріс у всіх регіонах.

Найнижчий рівень готовності до тривалого опору зафіксовано на Сході України – 51%, тоді як в інших регіонах цей показник коливається від 60% до 62%. Соціологи підкреслюють, що навіть на Сході значна частина населення зберігає стійкість і готовність до тривалого опору агресору.

“На тлі інших дещо вирізняється лише Схід, де 51% готові терпіти стільки, скільки необхідно. В інших регіонах – 60-62%. Водночас по-перше, навіть на Сході значна частина населення (попри об’єктивні обставини) зберігає стійкість і готові до тривалого опору. По-друге, на Сході також є тренд, що зараз показник вищий, ніж був у березні 2025 року.”

Опитування також показало, що готовність терпіти війну не залежить суттєво від віку. У всіх вікових категоріях понад половина опитаних готові витримувати війну стільки, скільки буде потрібно: 58% серед 18-29 років, 59% – 30-39 років, 52% – 40-49 років та 64% – 50-70 років.

“Зрозуміло, цей індикатор не є єдиним для розуміння фактору віку в контексті війни/миру, але все-таки є важливим. Таким чином, крім регіональної консолідації щодо необхідності терпіти стільки, скільки буде необхідно, ми бачимо, що й українці різного віку налаштовані на тривалий опір агресору.” – КМІС

Методологія опитування

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед дорослого населення України, яке проживає на підконтрольній уряду території. Загалом було опитано 1011 респондентів.

До вибірки не включалися жителі тимчасово окупованих територій, а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Частина респондентів – внутрішньо переміщені особи, які переїхали з окупованих територій.

Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1% для показників близьких до 50%, що забезпечує надійність отриманих результатів.