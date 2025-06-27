Опитування КМІС 2025: Українці про демократію та авторитаризм

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)

Згідно з останніми даними, половина українців (50%) вважає, що їхня країна рухається у бік демократії. Водночас 41% респондентів відзначають тенденції до авторитаризму, а 9% не змогли визначитися з відповіддю. Ці результати були отримані в рамках опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 28 травня по 3 червня 2025 року.

Соціологи також дослідили, як рівень довіри до президента Володимира Зеленського впливає на думки українців. Серед тих, хто не довіряє президенту, 82% з тих, хто зовсім не довіряє, та 84% з тих, хто скоріше не довіряє, вважають, що країна рухається до авторитаризму.

У протилежному випадку, серед тих, хто повністю довіряє Володимиру Зеленському, 76% вважають, що Україна стає більш демократичною, а лише 7% вважають, що країна прямує до авторитаризму. Серед тих, хто скоріше довіряє президенту, 50% підтримують думку про демократичний розвиток, тоді як 41% вважають, що країна рухається в бік авторитаризму.

Респонденти, які вважають, що країна рухається до авторитаризму, отримали додаткове запитання про причини своїх переконань. Найчастіше українці згадували про обмеження свободи слова, тиск на медіа, концентрацію влади, загальну незадоволеність подіями в країні, корупцію та діяльність тимчасових цивільно-військових адміністрацій.

Методологія дослідження

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології в період з 28 травня по 3 червня 2025 року в рамках всеукраїнського дослідження громадської думки “Омнібус”. Методом телефонних інтерв’ю (CATI) було опитано 1092 респонденти на території, контрольованій урядом України.

Вибірка формувалася випадковим чином з мобільних телефонних номерів, з подальшим статистичним зважуванням. Опитування охоплювало дорослих громадян України віком від 18 років, які проживали на контрольованій урядом території. Жителі тимчасово окупованих територій та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, не були включені до вибірки.

Статистична похибка вибірки з ймовірністю 0,95 та дизайн-ефектом 1,3 не перевищує 3,9% для показників близько 50%, 3,4% для 25%, 2,4% для 10% та 1,7% для 5%.