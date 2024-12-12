Українські захисники відбили 203 атаки ворога за добу, зосереджені по всій лінії фронту. Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Активні бойові дії розгорнулися на таких напрямках:

Курахівський: За добу ворог здійснив 49 атак, намагаючись просунутися в районах Сонцівки, Зорі, Курахового та Антонівки.

За добу ворог здійснив 49 атак, намагаючись просунутися в районах Сонцівки, Зорі, Курахового та Антонівки. Лиманський: Окупанти провели 30 штурмів, зокрема поблизу Твердохлібового, Греківки, Тернів та Серебрянського лісу.

Окупанти провели 30 штурмів, зокрема поблизу Твердохлібового, Греківки, Тернів та Серебрянського лісу. Покровський: Агресор штурмував українські позиції 40 разів, активно застосовуючи авіацію в районах Шевченка, Новотроїцького, Новий Труд та Миролюбівки.

Агресор штурмував українські позиції 40 разів, активно застосовуючи авіацію в районах Шевченка, Новотроїцького, Новий Труд та Миролюбівки. Времівський: На цьому напрямку противник здійснив 29 атак у районах Трудового, Костянтинопольського та Новодарівки.

На цьому напрямку противник здійснив 29 атак у районах Трудового, Костянтинопольського та Новодарівки. Куп’янський: Загарбники 14 разів атакували позиції українських сил біля Западного, Лозової та Загризового.

Загарбники 14 разів атакували позиції українських сил біля Западного, Лозової та Загризового. Харківський: Ворог здійснив шість атак на позиції ЗСУ біля Глибокого, Липців, Стариці та Вовчанська.

Ворог здійснив шість атак на позиції ЗСУ біля Глибокого, Липців, Стариці та Вовчанська. Сіверський: Відбито один штурм поблизу Верхньокам’янського.

Відбито один штурм поблизу Верхньокам’янського. Краматорський: Ворог здійснив дві спроби просунутися вперед біля Часового Яру та Ступочок.

Ворог здійснив дві спроби просунутися вперед біля Часового Яру та Ступочок. Торецький: Противник провів п’ять штурмів в районі Торецька, активно застосовуючи керовані авіабомби.

Противник провів п’ять штурмів в районі Торецька, активно застосовуючи керовані авіабомби. Гуляйпільський: Протягом доби наступальних дій ворог не проводив.

Протягом доби наступальних дій ворог не проводив. Оріхівський: Противник здійснив одну атаку біля Новоандріївки.

Противник здійснив одну атаку біля Новоандріївки. Придніпровський: П’ять разів окупанти намагалися витіснити українські сили з позицій.

П’ять разів окупанти намагалися витіснити українські сили з позицій. Курська область: Відбито 22 атаки російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти активно застосовують артилерійські та авіаційні засоби для нанесення ударів по районах українських населених пунктів.

Українські війська завдали агресору значних втрат. Загалом, минулої доби було ліквідовано 1390 окупантів, а також знищено танки, броньовану техніку, артилерійські установки та засоби логістики.

Попри складну ситуацію на фронті, Сили оборони продовжують відбивати атаки ворога, руйнують його наступальний потенціал та утримують ключові позиції, демонструючи рішучість і витримку.