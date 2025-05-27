Загибель 206 українських військовополонених у російських тюрмах – розслідування воєнних злочинів

Як повідомляє розслідування Associated Press, яке спирається на судово-медичні експертизи, свідчення колишніх полонених та дані правозахисників.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 206 українських військовополонених загинули в російських тюрмах. Ці трагічні випадки свідчать про систематичні тортури, голодування та відмову в медичній допомозі, які стали основними причинами їхньої загибелі. Такі дані були отримані в результаті розслідування, яке базується на судово-медичних експертизах, свідченнях колишніх полонених та інформації правозахисних організацій.

Однією з найгірших історій є випадок 59-річного Сергія Григор’єва, якого викрали російські військові в Маріуполі у 2022 році. Офіційна версія Росії стверджує, що він помер від інсульту, проте українська експертиза виявила, що причиною смерті стала внутрішня кровотеча, викликана травмою від ударів тупим предметом. Свідчення колишнього полоненого, який перебував разом із Григор’євим, підтверджують факти побиття та відсутності медичної допомоги.

Згідно з даними ООН, 95% звільнених українських полонених зазнали тортур, серед яких побиття, електрошок, удушення та сексуальне насильство. Amnesty International критикує Росію за недопуск міжнародних спостерігачів до місць утримання полонених.

Агентство також повідомляє, що за інформацією українського уряду, з понад 5 000 військовополонених, яких Росія репатріювала в Україну, щонайменше 206 загинули в полоні. Серед них більше 50 осіб загинули під час вибуху в тюремних бараках, контрольованих Росією. Крім того, 245 українських військовополонених загинули від рук російських солдатів на полі бою.

Розслідувачі провели інтерв’ю з родичами 21 українського військовополоненого, які померли в полоні. Розтини, проведені в Україні, показали, що п’ятеро з загиблих, серед яких солдати віком 22, 39 та 43 роки, померли від серцевої недостатності. Четверо інших загинули від туберкульозу або пневмонії, а троє – від інфекцій, задухи та тупого поранення голови.

Ці докази Україна використовує для підготовки звинувачень проти Росії у воєнних злочинах у Міжнародному кримінальному суді. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що повернення полонених та депортованих цивільних осіб є пріоритетом у будь-яких перемовинах щодо припинення вогню.