Вночі російські сили протиповітряної оборони заявили про знищення 10 БпЛА, які наближалися до Москви, зокрема в районі Подольська. Мер Москви Сергій Собянін охарактеризував цю атаку як одну з наймасштабніших за весь період спроб нападу на столицю Росії.

Про це повідомляє Сергій Собянін.

Згідно з його словами, перший дрон був збитий о 03:02, а останні два – приблизно о 04:40 за місцевим часом. За попередніми даними, постраждалих немає. Окрім Підмосков’я, дронові атаки цієї ночі були зафіксовані також у Брянській та Тульській областях, де відповідно було збито 18 і 2 БпЛА.

Зокрема губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram написав, що в результаті атаки на прикордонний регіон жертв і руйнувань не було зафіксовано. Тим часом губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що російські ППО знищили ракету, випущену з боку України, без жертв і пошкоджень.

У Бєлгородській області, за словами губернатора В’ячеслава Гладкова, російські засоби ППО нібито знищили кілька повітряних об’єктів.