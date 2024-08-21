Про це повідомляє Сергій Собянін.
Згідно з його словами, перший дрон був збитий о 03:02, а останні два – приблизно о 04:40 за місцевим часом. За попередніми даними, постраждалих немає. Окрім Підмосков’я, дронові атаки цієї ночі були зафіксовані також у Брянській та Тульській областях, де відповідно було збито 18 і 2 БпЛА.
Зокрема губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram написав, що в результаті атаки на прикордонний регіон жертв і руйнувань не було зафіксовано. Тим часом губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що російські ППО знищили ракету, випущену з боку України, без жертв і пошкоджень.
У Бєлгородській області, за словами губернатора В’ячеслава Гладкова, російські засоби ППО нібито знищили кілька повітряних об’єктів.
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