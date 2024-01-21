Український дисидент, політвʼязень Олекса Гірник вчинив акт самоспалення біля могили Шевченка на Чернечій горі в Каневі. Йому було 65 років.

“Мій протест – то сама, правда, а не московська брехня від початку до кінця”.

Таким чином Гірник протестував проти тотальної русифікації, а також нагадував про 60-ту річницю проголошення самостійності України Центральною Радою (IV Універсал 22 січня 1918 року).

Перед тим як зважитись на крайній крок, Гірник писав у листі до дружини: «Я ішов простою дорогою, тернистою. Не зблудив, не схибив. Мій протест – то сама правда, а не московська брехня від початку до кінця. Мій протест – то пережиття, тортури української нації»

«Мій протест – то прометеїзм, то бунт проти насилля і поневолення. Мій протест – то слова Шевченка, а я його тільки учень і виконавець»