Підозри за катування в Куп’янському райвідділку поліції: 21 особа встановлена

Про це стало відомо з текстів підозр, опублікованих на сайті Офісу генпрокурора

Правоохоронні органи встановили особи 21 особи, які були причетні до створення катівні в Куп’янському райвідділку поліції під час окупації. У цей список увійшли як колишні правоохоронці, які зрадили присягу, так і російські військові та терористи з “Л/ДНР”. Ця інформація була оприлюднена в текстах підозр, розміщених на сайті Офісу генерального прокурора.

25 червня 16 особам було оголошено підозри, більшість з яких є уродженцями Куп’янського району. За даними слідства, невстановлені особи з керівництва збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації залучили до реалізації злочинного плану ряд осіб, серед яких:

40-річний Євген Лісняк – начальник управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації у Харківській області;

37-річний Віталій Борисенко – начальник відділу кримінального розшуку тимчасової цивільної адміністрації;

37-річний Олексій Клочков – командир спеціального підрозділу “Патріот” “ДНР”;

42-річний Віталій Калашніков – учасник незаконного збройного формування “ЛНР”;

49-річний Василь Штець – російський військовослужбовець з Псковської області;

39-річний Дмитро Лужецький – раніше засуджений за вербування для терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР”;

30-річний Володимир Шабунін – начальник групи конвойної служби, засуджений до 15 років за пособництво державі-агресору;

23-річний Артем Сердюк – поліцейський групи конвойної служби;

23-річний Дмитро Гурей – інспектор-черговий ізолятора тимчасового утримання;

43-річний Євген Малєєв – начальник ізолятора тимчасового утримання;

46-річний Сергій Мінц – поліцейський ізолятора тимчасового утримання;

48-річний Юрій Лічман – поліцейський ізолятора тимчасового утримання;

23-річний Владислав Борисенко – поліцейський групи конвойної служби;

54-річний Сергій Вергелес – стажер поліцейського ізолятора;

44-річний Сергій Липовий – поліцейський взводу патрульної служби;

33-річний Микола Кулик – поліцейський взводу патрульної служби;

29-річний Ігор Бабарикін – в.о. помічника дільничого інспектора поліції;

33-річний Віталій Пушкар – старший оперуповноважений відділу кримінального розшуку;

33-річний Роман Білогуров – оперуповноважений відділу кримінального розшуку;

33-річний Віталій Новіченко – в.о. інспектора дорожньої патрульної служби;

31-річний Олег Благодатський.

У текстах підозр зазначено, що всі ці особи організували незаконне утримання цивільних осіб у приміщенні Куп’янського райвідділку поліції, застосовуючи жорстоке поводження та катування. Постраждалі не мали можливості повідомити про своє місце перебування, що позбавляло їх законного захисту протягом тривалого часу.

Відомо про 113 потерпілих, які пройшли через катівню, серед яких 13 жінок. 40 осіб змогли звільнитися самостійно під час контрнаступу українських сил, дев’ятеро досі залишаються в полоні, а двоє загинули в катівні.

Потерпілих утримували в антисанітарних умовах, їм обмежували доступ до їжі, води та медичної допомоги. Їх били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм, змушували давати неправдиві свідчення та систематично погрожували вбивством і затриманням близьких.

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов зазначив, що через катівню в Куп’янську пройшло щонайменше 150 осіб. Серед ув’язнених був і неповнолітній, якому на момент окупації було 16 років. Його катували, перекриваючи повітря протигазом, а також змушували працювати.

На деокупованій території Харківської області виявлено 28 місць, де російські окупанти утримували місцевих жителів.