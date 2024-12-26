Протягом минулої доби в зоні бойових дій зафіксовано 217 бойових зіткнень. Російські окупанти, використовуючи чисельну перевагу в живій силі та техніці, продовжують атакувати українські позиції. Українські захисники демонструють стійкість, відбиваючи штурми та завдаючи ворогу значних втрат.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

За уточненою інформацією, ворог здійснив один ракетний удар, використавши 73 ракети, 17 авіаударів, у тому числі 35 керованих авіабомб (КАБ), а також понад 5 тисяч обстрілів із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, було зафіксовано застосування 2105 дронів-камікадзе для ураження позицій ЗСУ.

Основні напрямки бойових дій:

Харківський напрямок: Три атаки ворога в районі Вовчанська.

Три атаки ворога в районі Вовчанська. Куп’янський напрямок: Сім спроб штурму біля Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової.

Сім спроб штурму біля Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Лиманський напрямок: 26 атак поблизу Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Макіївки, Серебрянського лісу та інших точок.

26 атак поблизу Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Макіївки, Серебрянського лісу та інших точок. Сіверський напрямок: Дві спроби наступу в районі Білогорівки.

Дві спроби наступу в районі Білогорівки. Краматорський напрямок: 11 атак біля Ступочок, Часового Яру та Білої Гори.

11 атак біля Ступочок, Часового Яру та Білої Гори. Торецький напрямок: 13 штурмів у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки.

13 штурмів у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки. Покровський напрямок: Найгарячіша ділянка фронту з 57 атаками біля Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новотроїцького та інших населених пунктів.

Найгарячіша ділянка фронту з 57 атаками біля Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новотроїцького та інших населених пунктів. Курахівський напрямок: 31 штурм біля Петропавлівки, Курахового, Слов’янки, Андріївки та Дачного.

31 штурм біля Петропавлівки, Курахового, Слов’янки, Андріївки та Дачного. Времівський напрямок: 35 атак поблизу Времівки, Костянтинополя, Благодатного та інших позицій.

35 атак поблизу Времівки, Костянтинополя, Благодатного та інших позицій. Гуляйпільський напрямок: Один штурм у районі Білогір’я.

Один штурм у районі Білогір’я. Оріхівський напрямок: Дві атаки ворога біля Новоданилівки.

Дві атаки ворога біля Новоданилівки. Придніпровський напрямок: Три спроби прориву зупинено українськими військами.

Три спроби прориву зупинено українськими військами. Волинський та Поліський напрямки: Ознак формування ворожих угруповань для наступу не зафіксовано.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат у живій силі та техніці. За минулу добу ліквідовано 1540 російських військових, знищено 2 танки, 10 броньованих машин, 24 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 63 дрони оперативно-тактичного рівня, 55 крилатих ракет та 63 транспортні засоби.

Сили оборони продовжують активну протидію, зокрема, ракетні війська та артилерія знищили пункт управління та центр контролю дронів окупантів. Українські захисники не лише тримають лінію фронту, а й підривають наступальний потенціал ворога у тилу, успішно стримуючи агресора.