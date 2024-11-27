Російські окупанти активно застосовували авіацію, артилерію та дрони-камікадзе, намагаючись прорвати оборону українських підрозділів. Особливо запеклі бої тривали на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 45 авіаударів, зокрема, скинув 76 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 142 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 1300 дронів-камікадзе.

Основні напрямки:

Харківський : Ворог здійснив п’ять атак у районі Вовчанська, активно використовуючи авіацію.

: Ворог здійснив п’ять атак у районі Вовчанська, активно використовуючи авіацію. Куп’янський : Українські сили відбили 18 атак у районах кількох населених пунктів, зокрема Григорівки, Зеленого Гаю та Андріївки.

: Українські сили відбили 18 атак у районах кількох населених пунктів, зокрема Григорівки, Зеленого Гаю та Андріївки. Лиманський : Противник здійснив 21 штурм, намагаючись просунутись поблизу Серебрянського лісництва та інших населених пунктів.

: Противник здійснив 21 штурм, намагаючись просунутись поблизу Серебрянського лісництва та інших населених пунктів. Сіверський : Ворог зробив одну спробу витіснити українські війська з Григорівки, проте зазнав невдачі.

: Ворог зробив одну спробу витіснити українські війська з Григорівки, проте зазнав невдачі. Краматорський : Зафіксовано 13 атак у районах Часового Яру, Ступочків та Білої Гори.

: Зафіксовано 13 атак у районах Часового Яру, Ступочків та Білої Гори. Торецький : Шість атак, зокрема з використанням бомбардувальної авіації, відбито поблизу Диліївки та Щербинівки.

: Шість атак, зокрема з використанням бомбардувальної авіації, відбито поблизу Диліївки та Щербинівки. Покровський : За добу зупинено 59 атак ворога у напрямку Миролюбівки, Красного Яру та Проміня.

: За добу зупинено 59 атак ворога у напрямку Миролюбівки, Красного Яру та Проміня. Курахівський : Відбито 46 ворожих штурмів у районах кількох населених пунктів, ворог завдавав авіаційних ударів.

: Відбито 46 ворожих штурмів у районах кількох населених пунктів, ворог завдавав авіаційних ударів. Времівський : Противник здійснив 17 штурмів у районі Трудового, Костянтинопольського та Веселого Гаю.

: Противник здійснив 17 штурмів у районі Трудового, Костянтинопольського та Веселого Гаю. Гуляйпільський та Оріхівський : Ворог наступальних дій не проводив, але активно застосовував авіацію.

: Ворог наступальних дій не проводив, але активно застосовував авіацію. Придніпровський: П’ять атак ворога були відбиті з втратами для нього.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Російської Федерації застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області. За минулу добу ворог завдав 263 артилерійських обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню, 22 авіаційних удари, скинувши 30 КАБ.

Українські війська продовжують завдавати ударів по ворогу, знищуючи техніку та особовий склад. Лише за останню добу втрати окупантів склали 1580 осіб, 14 танків, 48 броньованих машин, 64 дрони та десятки одиниць іншої техніки.

Попри активні дії ворога, українська армія демонструє ефективний опір і стримує наступальні спроби агресора на всіх напрямках.